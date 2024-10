Governo: verso Cdm domani alle 16, sul tavolo stato emergenza comuni alluvionati (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi domani alle 16. Sul tavolo dovrebbe arrivare lo stato di emergenza per i comuni colpiti dall'ondata di maltempo degli ultimi giorni, a partire dalla città di Bologna. Liberoquotidiano.it - Governo: verso Cdm domani alle 16, sul tavolo stato emergenza comuni alluvionati Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi16. Suldovrebbe arrivare lodiper icolpiti dall'ondata di maltempo degli ultimi giorni, a partire dalla città di Bologna.

Governo: verso Cdm domani alle 16, sul tavolo stato emergenza comuni alluvionati

