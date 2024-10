Ilrestodelcarlino.it - Fabio Tosi morto nell’esplosione alla Toyota di Bologna: camera ardente con foto, fresbee e Lego

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - “Per meera tutto. Un ragazzo gentile e generoso, disponibile con gli altri. Era l’amico perfetto di tutti e il fidanzato perfetto per me. Mi ha sempre rispettata tantissimo, non facendomi mai mancare niente. Per me lui era la più alta forma di libertà possibile”. Benedetta Pirini non trattiene l’emozione nel ricordare il suo compagno, scomparso mercoledì scorso a seguito dell’esplosione al capannone dellaMaterial Handling di Borgo Panigale. Oggi pomeriggio è stata allestita laa Castenaso, mentre i funerali sono previsti per domani. All’ingresso della stanza c’è unadell’operaio trentaquattrenne sorridente, poi un pezzo diche lui amava e la cravatta di Grifondoro a ricordare la sua grande passione per Harry Potter.