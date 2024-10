Iltempo.it - Crosetto incontra a Gerusalemme omologo israeliano Gallan: Rassicurazioni su salvaguardia Unifil

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Israele, 28 ottobre 2024 I"Oggi ho avuto un importante incontro con il mio collega della Difesa,t, che segue l'incontro che c'è stato nelle settimane scorse, prima del presidente Meloni e poi del ministro Tajani. L'Italia sta cercando di svolgere un ruolo in Medioriente per cercare di arrivare velocemente alla pacificazione sia a Gaza che in Libano, e abbiamo affrontato i due temi oggi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, a proposito del suo viaggio in Israele durante il quale hato, a, l'Yoavt. "Siamo partiti dal Libano, dove ho avuto ancora una volta la garanzia che le forze armate israeliane in qualunque modo cercheranno di salvaguardare il contingente