Brescia vs Spezia | le probabili formazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi non possono perdere altro terreno dalla zona playoff, mentre i liguri vogliono avvicinarsi ancora al vertice.vssi giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Rondinelle sono chiamate al riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediate in casa contro il Sassuolo e a Cesena. La squadra di Maran è così scivolata al nono posto con 13 punti, per cui occorre rialzarsi subito per allontanarsi dai playoff e non doversi poi guardarsi alle spalle. I liguri, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Bari nell’ultima uscita, vogliono riprendere la marcia verso il ritorno in Serie A.