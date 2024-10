Tutto.tv - Anticipazioni Grande Fratello 28 ottobre: ritorni, nuovo ingresso e sorprese

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Stasera, lunedì 28, andrà in onda una nuova puntata del. L’appuntamento di questa sera è particolarmente atteso in quanto ci saranno degli eventi decisamente degni di nota, come ad esempio il ritorno nella casa die Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma non solo. Ci sarà anche une non mancheranno delle. Il ritorno al GF di Shaila e Lorenzo, confronti ePrevisti tanti colpi di scena nel corso della puntata di questa sera del. Il primo riguarderà il ritorno nella casa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver trascorso una settimana al Gran Hermano, i due sono pronti a varcare nuovamente la soglia della porta rossa per affrontare i loro coinquilini. Tra i confronti più attesi c’è, sicuramente, quello con Javier Martinez e Helena Prestes.