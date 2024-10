Amica.it - Anche le celeb riempiono le borse di charm: irresistibile trend del momento

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per partecipare a un dinner party organizzato dal brand Chloé, Kaia Gerber ha indossato una mise boho chic impreziosita dalla tendenza accessori più avvistata negli ultimi mesi su passerelle e it-girl. La modella ha scelto un outfit total white composto da top in pizzo, blazer doppiopetto e pantaloni a zampa. Completa il look con sandali e borsa tracolla. La bucket bag Sea Treasures di Chloé è arricchita da una serie di ciondoli e. Questoè diventato virale su TikTok, includendo persone di ogni età.Gigi Hadid si è data ai. Per la prima di Deadpool e Wolverine lo scorso luglio, aveva completato il leather look di Miu Miu con la borsa Arcadie del brand e relativi ciondoli. Avvistata per le strade di New York a inizio 2024, Dua Lipa aveva decorato la Birkin con portachiavi, ciondoli e varie etichette per bagagli.