Strasalerno 2024, oltre 400 i partecipanti: ecco i vincitori (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti con le scarpe da corsa, in città, per la Strasalerno: la 29° edizione della maratona si è svolta questa mattina, dalla piscina di Torrione, passando per lungomare, via Leucosia, giungendo fino a piazza monsignor Grasso, via Trento, Posidonia, Torrione, fino a raggiungere corso Garibaldi Salernotoday.it - Strasalerno 2024, oltre 400 i partecipanti: ecco i vincitori Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutti con le scarpe da corsa, in città, per la: la 29° edizione della maratona si è svolta questa mattina, dalla piscina di Torrione, passando per lungomare, via Leucosia, giungendo fino a piazza monsignor Grasso, via Trento, Posidonia, Torrione, fino a raggiungere corso Garibaldi

