"Ricoverata per un brutto esaurimento": la Venier si confessa: cosa non aveva mai detto prima in tv (Di domenica 27 ottobre 2024) "Un po' di anni fa, feci un brutto esaurimento": Mara Venier lo ha detto durante l'intervista a Sonia Bruganelli a Domenica In su Rai 1, rivelando qualcosa che non aveva mai detto prima in tv. La conduttrice ha deciso di aprirsi su un episodio del suo passato quando la sua ospite ha confessato quanto è difficile per lei non continuare a rimuginare su ciò che è stato o su come sarebbe potuta andare una certa situazione. Si parlava, in particolare, dei sensi di colpa per la fine di un matrimonio - quello con Paolo Bonolis - che, come ha spiegato l'autrice tv, non aveva grandi problemi. La Venier ha voluto rincuorare la Bruganelli dicendo: "Sai io penso che a volte sia sbagliato pensare troppo, fissarsi sulle cose, bisognerebbe semplicemente lasciarle andare". Liberoquotidiano.it - "Ricoverata per un brutto esaurimento": la Venier si confessa: cosa non aveva mai detto prima in tv Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Un po' di anni fa, feci un": Maralo hadurante l'intervista a Sonia Bruganelli a Domenica In su Rai 1, rivelando qualche nonmaiin tv. La conduttrice ha deciso di aprirsi su un episodio del suo passato quando la sua ospite hato quanto è difficile per lei non continuare a rimuginare su ciò che è stato o su come sarebbe potuta andare una certa situazione. Si parlava, in particolare, dei sensi di colpa per la fine di un matrimonio - quello con Paolo Bonolis - che, come ha spiegato l'autrice tv, nongrandi problemi. Laha voluto rincuorare la Bruganelli dicendo: "Sai io penso che a volte sia sbagliato pensare troppo, fissarsi sulle cose, bisognerebbe semplicemente lasciarle andare".

