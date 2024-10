Formiche.net - Occidente, amici della Cina e il terzo polo. Il nuovo ordine secondo Mayer

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il recente summit dei Brics in Russia ha offerto alcuni spunti interessanti per un’analisi dell’evoluzione del sistema internazionale. Dietro l’apparente “caos” in cui si trova il mondo (per usare l’espressione usata a Kazan dal presidente cinese Xi Jinping), si sta configurando un “assetto tripolare”, destinato a consolidarsi nei prossimi anni. Considerando i classici indicatori di potenza (prodotto interno lordo, spesa e capacità d’innovazione nel settore tecnologico e militare, fattori demografici, risorse naturali, eccetera), un primo blocco di Paesi ruota attorno agli Stati Uniti e alle nazioni alleate (G7, quasi tutti i Paesi dell’Unione europea eNato, Svizzera, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Israele e altre nazioni asiatiche).