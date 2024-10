Moto 3, in Thailandia dodicesima vittoria per Alonso (Di domenica 27 ottobre 2024) BURIRAM (Thailandia) (ITALPRESS) – Per la dodicesima volta instagione, il colombiano David Alonso (CFMoto) trionfa in Moto3. Il neocampione del mondo ha vinto anche il Gran Premio di Thailandia, in scena sul circuito di Chang, precedendo al traguardo Luca Lunetta (Honda), al secondo posto, e l’olandese Collin Veijer (Husqvarna), al terzo. Segue Ivan Ortola (Ktm), quarto al traguardo: chiude quinto, invece, il giapponese Taiyo Furusato (Honda). Nell’ordine, completano la top ten David Munoz, Joel Kelso, Scott Ogden, Stefano Nepa e Tatsuki Suzuki. Tredicesima posizione per Riccardo Rossi: solo quattordicesimo, invece, Filippo Farioli. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Moto 3, in Thailandia dodicesima vittoria per Alonso Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) BURIRAM () (ITALPRESS) – Per lavolta instagione, il colombiano David(CF) trionfa in3. Il neocampione del mondo ha vinto anche il Gran Premio di, in scena sul circuito di Chang, precedendo al traguardo Luca Lunetta (Honda), al secondo posto, e l’olandese Collin Veijer (Husqvarna), al terzo. Segue Ivan Ortola (Ktm), quarto al traguardo: chiude quinto, invece, il giapponese Taiyo Furusato (Honda). Nell’ordine, completano la top ten David Munoz, Joel Kelso, Scott Ogden, Stefano Nepa e Tatsuki Suzuki. Tredicesima posizione per Riccardo Rossi: solo quattordicesimo, invece, Filippo Farioli. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo

