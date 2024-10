L’ira di Meloni nel libro di Vespa: “Dossieraggi eversivi, la magistratura tuteli il mio governo” (Di domenica 27 ottobre 2024) Le ultime notizie, dalla Procura di Milano, oggi parlano di spiate anche ai danni di Ignazio La Russa e del figlio Geronimo, dopo le rivelazioni sui Dossieraggi ai danni di istituzioni, come il Quirinale, esponenti politici di centrodestra e del governo Meloni trapelate dalle inchieste di Roma, Bari e Perugia. Non a caso, il presidente del Consiglio, nel consueto colloquio con Bruno Vespa, per il suo libro “natalizio”, in uscita il 30 ottobre (Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa), parte proprio da lì. “Le inchieste dicono che il Dossieraggio su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare al governo. Secoloditalia.it - L’ira di Meloni nel libro di Vespa: “Dossieraggi eversivi, la magistratura tuteli il mio governo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le ultime notizie, dalla Procura di Milano, oggi parlano di spiate anche ai danni di Ignazio La Russa e del figlio Geronimo, dopo le rivelazioni suiai danni di istituzioni, come il Quirinale, esponenti politici di centrodestra e deltrapelate dalle inchieste di Roma, Bari e Perugia. Non a caso, il presidente del Consiglio, nel consueto colloquio con Bruno, per il suo“natalizio”, in uscita il 30 ottobre (Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa), parte proprio da lì. “Le inchieste dicono che ilo su di me è cominciato già alla fine delDraghi quando si capiva che sarei potuta andare al

