"Le Quattro Regine" – New Sexy Tales di Elena Mirulla

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Le”, il nuovo capitolo della serie “New” di, si conferma un’opera che continua a rinnovarsi e a sorprendere. In questo volume, l’autrice esplora le molteplici sfumature dell’amore e dell’amicizia, mostrando come questi sentimenti possano essere vissuti e interpretati in modi diversi, sia nella realtà che nell’inconscio. La trama si snoda tra la vita reale e un immaginario onirico condiviso. Nel mondo reale, Alice e il suo ragazzo, Mattia, si trovano a navigare le complesse dinamiche delle relazioni, con la ex di Mattia, Cora, e la migliore amica, Carlotta, che faticano ad accettare la nuova relazione. Carlotta, in particolare, si rende conto di essere innamorata di Mattia, ma il loro legame di lunga data è messo a dura prova dall’arrivo di Alice.