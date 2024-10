La nuova casa della Fim. Ricordi, emozioni, futuro. Là, dove la moto è tutto (Di domenica 27 ottobre 2024) Festa, sorrisi e mille Ricordi per l’inaugurazione della nuova sede della FIM, situata accanto alla sua precedente sede a Mies (Svizzera), dove la Fédération Internationale de motocyclisme è stata presente nella regione del Vaud per quasi trent’anni. Il presidente della FIM, Jorge Viegas, ha celebrato il successo di questo progetto tagliando il nastro alla presenza di oltre quattrocento ospiti illustri. Tra i presenti c’erano promotori dei Campionati del Mondo, celebri campioni del passat, tra cui il leggendario quindici volte campione del mondo Giacomo Agostini, media locali e internazionali, oltre a membri della FIM. Prima dell’inaugurazione ufficiale, gli ospiti hanno potuto assistere alle esibizioni di due "mostri sacri" del Trial mondiale: il 36 volte campione del mondo Toni Bou, e Emma Bristow, al suo decimo titolo mondiale. Quotidiano.net - La nuova casa della Fim. Ricordi, emozioni, futuro. Là, dove la moto è tutto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Festa, sorrisi e milleper l’inaugurazionesedeFIM, situata accanto alla sua precedente sede a Mies (Svizzera),la Fédération Internationale decyclisme è stata presente nella regione del Vaud per quasi trent’anni. Il presidenteFIM, Jorge Viegas, ha celebrato il successo di questo progetto tagliando il nastro alla presenza di oltre quattrocento ospiti illustri. Tra i presenti c’erano prori dei Campionati del Mondo, celebri campioni del passat, tra cui il leggendario quindici volte campione del mondo Giacomo Agostini, media locali e internazionali, oltre a membriFIM. Prima dell’inaugurazione ufficiale, gli ospiti hanno potuto assistere alle esibizioni di due "mostri sacri" del Trial mondiale: il 36 volte campione del mondo Toni Bou, e Emma Bristow, al suo decimo titolo mondiale.

