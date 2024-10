Il ritorno del lupo: Raffaele Capolupo festeggia la vita (Di domenica 27 ottobre 2024) Sulla torta spicca la scritta: ‘Perché i veri lupi non mollano mai!’. È il messaggio scelto per festeggiare il ritorno a casa di Raffaele Capolupo, dopo il grave incidente del 29 settembre, avvenuto mentre si recava allo stadio per sostenere la sua squadra contro il Foggia. Il 35enne è stato Avellinotoday.it - Il ritorno del lupo: Raffaele Capolupo festeggia la vita Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sulla torta spicca la scritta: ‘Perché i veri lupi non mollano mai!’. È il messaggio scelto perre ila casa diCapo, dopo il grave incidente del 29 settembre, avvenuto mentre si recava allo stadio per sostenere la sua squadra contro il Foggia. Il 35enne è stato

