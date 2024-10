Il Narciso di Caravaggio . Dalla capitale alla Brianza (Di domenica 27 ottobre 2024) Così classico eppure così moderno, anzi contemporaneo. Il Narciso, il mitologico eroe greco innamorato della sua stessa immagine al punto di morire annegato nel lago in cui si specchia, reso celebre da Ovidio nelle Metamorfosi e poi dipinto alla fine del Cinquecento da Michelangelo Merisi, alias Caravaggio, il grande maestro lombardo vissuto tra il 1571 e il 1610, da ieri è ospite a Merate, in Villa Confalonieri. "Il Narciso è un archetipo di uomo che si innamora in maniera distruttiva della sua immagine, come noi che ci scattiamo selfie – spiega Giovanni Morale -. Ci provoca, a guardare oltre e magari a crescere e non compiere lo stesso errore". "Mi piace pensare che però ci porti anche un messaggio di pace – è invece l’originale interpretazione del sindaco di Merate Mattia Salvioni -. Ilgiorno.it - Il Narciso di Caravaggio . Dalla capitale alla Brianza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Così classico eppure così moderno, anzi contemporaneo. Il, il mitologico eroe greco innamorato della sua stessa immagine al punto di morire annegato nel lago in cui si specchia, reso celebre da Ovidio nelle Metamorfosi e poi dipintofine del Cinquecento da Michelangelo Merisi, alias, il grande maestro lombardo vissuto tra il 1571 e il 1610, da ieri è ospite a Merate, in Villa Confalonieri. "Ilè un archetipo di uomo che si innamora in maniera distruttiva della sua immagine, come noi che ci scattiamo selfie – spiega Giovanni Morale -. Ci provoca, a guardare oltre e magari a crescere e non compiere lo stesso errore". "Mi piace pensare che però ci porti anche un messaggio di pace – è invece l’originale interpretazione del sindaco di Merate Mattia Salvioni -.

