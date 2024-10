Ilrestodelcarlino.it - Il distributore eroga a singhiozzo (ancora)

(Di domenica 27 ottobre 2024) La grandissima irritazione dei modiglianesi che a volte sfocia in vere e proprie arrabbiature perdura da sei anni dato che l’unico impianto Tamoil rimasto per fare rifornimento di benzina o diesel, in via Gramsci, è da allora in modalità solo self service ed: a volte il contante non viene accettato, a volte non funziona il bancomat, spesso non funzionano entrambi. Il 26 giugno 2019 nella ‘Cronaca dal Bar - appuntamento settimanale’ sulla pagina del Carlino dedicata a Modigliana, l’intervistato Luigi Lippi già commentava: "Difficile la situazione per i carburanti: unè fermo da 18 mesi e l’altro ha problemi nell’zione". Dallo scorso mese un esasperato Vitaliano Massari, 76enne impiegato in pensione, si è messo a monitorare le interruzioni del servizio.