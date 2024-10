Idf abbatte due droni sulla Galilea (Di domenica 27 ottobre 2024) 3.55 Due droni provenienti dal Libano sono stati abbattuti dall'IDF (Israeli Defense Forces) in aree disabitate, come riportato su Telegram dell'esercito israeliano. Prima dell'intervento, le sirene d'allerta hanno risuonato nell'Alta Galilea e nella Cisgiordania, segnalando una potenziale minaccia aerea. L'IDF ha confermato l'abbattimento, evidenziando l'attenzione costante sulla sicurezza delle sue frontiere. Nonostante la situazione, non sono stati riportati danni o feriti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 3.55 Dueprovenienti dal Libano sono stati abbattuti dall'IDF (Israeli Defense Forces) in aree disabitate, come riportato su Telegram dell'esercito israeliano. Prima dell'intervento, le sirene d'allerta hanno risuonato nell'Altae nella Cisgiordania, segnalando una potenziale minaccia aerea. L'IDF ha confermato l'abbattimento, evidenziando l'attenzione costantesicurezza delle sue frontiere. Nonostante la situazione, non sono stati riportati danni o feriti.

