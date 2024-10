Giornalista Mediaset denuncia per molestie sessuali ex produttore di "Forum": il racconto in tribunale (Di domenica 27 ottobre 2024) La Giornalista di Mediaset ha denunciato l'ex produttore di "Forum" per molestie durante un colloquio di lavoro. "Baciata in bocca e palpeggiata" Notizie.virgilio.it - Giornalista Mediaset denuncia per molestie sessuali ex produttore di "Forum": il racconto in tribunale Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladihato l'exdi "" perdurante un colloquio di lavoro. "Baciata in bocca e palpeggiata"

Giornalista denuncia : "Molestata da ex produttore Forum”. Mediaset lo allontana - lui : “Sono innocente” - Roma, 26 ottobre 2024 – “Mi sono seduta tranquilla, mi ha fatto molti complimenti, dicendomi che sarei andata lontano. Mi ha chiesto di avvicinarmi e mi ha dato un bacio sulla guancia. Poi ha cercato di baciarmi in bocca”. È il racconto, fatto in ... (Quotidiano.net)

