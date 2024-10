Thesocialpost.it - Filippo Turetta svela: “Più di 20mila foto a Giulia. Anche subito prima di ucciderla…”

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha recentemente depositato un memoriale nell’ambito del processo per l’omicidio diCecchettin, in cui descrive il suo attaccamento a leiattraverso le numerosegrafie scattate durante la loro relazione.afferma di aver scattato tra le 15.000 e le 20.000dio dei due insieme e sostiene chenon mostrasse segni di disagio o fastidio verso quest’abitudine, percepita dalla giovane come naturale.che il reo confesso ha continuato a scattare fino al giorno dell’omicidio della giovane, avvenuto sabato 11 novembre. “Ho scattato diversea noi o solo a lei, ma non c’è niente di strano in questo” ha dichiarato