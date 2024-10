Beautiful, Anticipazioni Puntate del 28 ottobre 2024: Taylor lo giura. Non lascerà campo libero a Brooke! (Di domenica 27 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate di Beautiful in onda il 28 ottobre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Taylor giurerà a se stessa di non permettere a Brooke di circuire Ridge e si preparerà a partire per Roma. Comingsoon.it - Beautiful, Anticipazioni Puntate del 28 ottobre 2024: Taylor lo giura. Non lascerà campo libero a Brooke! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame dellediin onda il 28su Canale5. Negli episodi della Soap,giurerà a se stessa di non permettere adi circuire Ridge e si preparerà a partire per Roma.

