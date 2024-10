Bayern Monaco, cinquina al Bochum e aggancio in vetta al Lipsia (Di domenica 27 ottobre 2024) Bundesliga, il Bayern Monaco infila la cinquina contro il Bochum e ritorna in vetta alla classifica a pari punti con il Lipsia Il Bayern Monaco risponde al Lipsia e travolge il Bochum con un nettissimo 5-0. Manita dei bavaresi che vanno a segno con cinque marcatori diversi: Olise, poi Musiala, Kane, Sané e Coman. Con Calcionews24.com - Bayern Monaco, cinquina al Bochum e aggancio in vetta al Lipsia Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Bundesliga, ilinfila lacontro ile ritorna inalla classifica a pari punti con ilIlrisponde ale travolge ilcon un nettissimo 5-0. Manita dei bavaresi che vanno a segno con cinque marcatori diversi: Olise, poi Musiala, Kane, Sané e Coman. Con

