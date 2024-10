Basket, in serie C un’incompleta Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa con Affrico (Di domenica 27 ottobre 2024) Pisa, 26 ottobre 2024 – Una Pallacanestro Femminile Pisa, priva di due attaccanti importanti come Benedettini e Sgorbini, ha perso, in serie C, nell’esordio casalingo contro l’Affrico Firenze, che si è dimostrata compagine più ispirata nelle conclusioni da fuori, come attestano le 5 triple fiorentine contro le sole 3 Pisane, mettendo una seria ipoteca sul risultato già nel primo quarto. LA CRONACA – Il quintetto biancorosso, sceso in campo con Scuderi, Mercolini, Turco, Edu Mengue e Garruto, stecca all’inizio, compromettendo il match con un primo quarto inguardabile, concluso sul 5-13, frutto di un attacco sterile e di una difesa piuttosto malmessa, che concede tiri da sotto e dalla distanza a Frosali e compagne. Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C un’incompleta Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa con Affrico Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Una, priva di due attaccanti importanti come Benedettini e Sgorbini, ha perso, inC, nell’esordiolingo contro l’Firenze, che si è dimostrata compagine più ispirata nelle conclusioni da fuori, come attestano le 5 triple fiorentine contro le sole 3ne, mettendo una seria ipoteca sul risultato già nel primo quarto. LA CRONACA – Il quintetto biancorosso, sceso in campo con Scuderi, Mercolini, Turco, Edu Mengue e Garruto, stecca all’inizio, compromettendo il match con un primo quarto inguardabile, concluso sul 5-13, frutto di un attacco sterile e di una difesa piuttosto malmessa, che contiri da sotto e dalla distanza a Frosali e compagne.

