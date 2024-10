Amici dei Teatri a Napoli: "Una tappa al San Carlo per celebrare la lirica" (Di domenica 27 ottobre 2024) "La mia prima Carmen? La vidi quando ero ragazza, poi l’ho ritrovata più volte all’Arena di Verona nella meravigliosa versione di Zeffirelli, e anche al Comunale di Bologna. È sempre stata una delle mie opere predilette", confida Maria Teresa Scapinelli, presidente dell’associazione Amici dei Teatri Modenesi. Proprio nel giorno del compleanno di Georges Bizet e nel "World Opera Day", in cui tutto il mondo celebra la grandezza della lirica, gli Amici dei Teatri sono arrivati a Napoli con un’ampia delegazione, per assistere al teatro San Carlo alla ‘prima’ della grandiosa opera. E per applaudire anche uno dei protagonisti, il baritono Mattia Olivieri da Maranello, qui nelle vesti del ‘toreador’ Escamillo che farà girare la testa a Carmen, scatenando la gelosia di Don José. Ilrestodelcarlino.it - Amici dei Teatri a Napoli: "Una tappa al San Carlo per celebrare la lirica" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "La mia prima Carmen? La vidi quando ero ragazza, poi l’ho ritrovata più volte all’Arena di Verona nella meravigliosa versione di Zeffirelli, e anche al Comunale di Bologna. È sempre stata una delle mie opere predilette", confida Maria Teresa Scapinelli, presidente dell’associazionedeiModenesi. Proprio nel giorno del compleanno di Georges Bizet e nel "World Opera Day", in cui tutto il mondo celebra la grandezza della, glideisono arrivati acon un’ampia delegazione, per assistere al teatro Sanalla ‘prima’ della grandiosa opera. E per applaudire anche uno dei protagonisti, il baritono Mattia Olivieri da Maranello, qui nelle vesti del ‘toreador’ Escamillo che farà girare la testa a Carmen, scatenando la gelosia di Don José.

