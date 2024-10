Tre storie di ordinario antisemitismo in Francia (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 7 gennaio 2015 era in vacanza a Casablanca quando i fratelli Kouachi assassinarono i suoi compagni di redazione, Cabu, Wolinski e le altre matite di Charlie Hebdo. Unica sopravvissuta della strage jihadista che decimò la redazione del settimanale francese, Zineb El Rhazoui è diventata in seguito una pasionaria della lotta contro l’islamismo, a tal punto da essere minacciata di morte. Ma dal 7 ottobre 2023 qualcosa è cambiato nella testa dell’ex giornalista di Charlie Hebdo. Israele? “Uno Stato islamico che ce l’ha fatta”, secondo le sue parole. Sul suo profilo X, Zineb El Rhazoui afferma che il premio Simone Véil del 2019 le è stato ritirato nel 2023 perché ha “denunciato il genocidio israeliano”. Ilfoglio.it - Tre storie di ordinario antisemitismo in Francia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 7 gennaio 2015 era in vacanza a Casablanca quando i fratelli Kouachi assassinarono i suoi compagni di redazione, Cabu, Wolinski e le altre matite di Charlie Hebdo. Unica sopravvissuta della strage jihadista che decimò la redazione del settimanale francese, Zineb El Rhazoui è diventata in seguito una pasionaria della lotta contro l’islamismo, a tal punto da essere minacciata di morte. Ma dal 7 ottobre 2023 qualcosa è cambiato nella testa dell’ex giornalista di Charlie Hebdo. Israele? “Uno Stato islamico che ce l’ha fatta”, secondo le sue parole. Sul suo profilo X, Zineb El Rhazoui afferma che il premio Simone Véil del 2019 le è stato ritirato nel 2023 perché ha “denunciato il genocidio israeliano”.

