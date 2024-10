Tentata concussione, indagato il dg di Enac Quaranta: inchiesta della Procura di Agrigento sullo scalo di Lampedusa (Di sabato 26 ottobre 2024) Un avviso di conclusione indagini, per Tentata concussione , è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta , nell’ambito di un’inchiesta sull'aeroporto di Lampedusa. Sono 12 gli indagati , a vario titolo, nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente, Feedpress.me - Tentata concussione, indagato il dg di Enac Quaranta: inchiesta della Procura di Agrigento sullo scalo di Lampedusa Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Un avviso di conclusione indagini, per, è stato emesso dalladinei confronti del direttore generale dell’, Alessio, nell’ambito di un’sull'aeroporto di. Sono 12 gli indagati , a vario titolo, nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente,

