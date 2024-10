Ilgiorno.it - Sovraffollamento cronico in carcere. Visita della Commissione dopo le ultime due aggressioni

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si alza l’attenzione di Regione Lombardia suldi Bergamo, dove ilè ormai- 569 detenuti a fronte di 318 posti disponibili - e si susseguono tensioni ed episodi violenti:le dueai danni di alcune guardie carcerarie avvenute nelle scorse settimane, venerdì scorso un giovane di 34 anni è stato trovato morto in cella a causa di un malore. Per questo entro fine anno la casa circondariale di via Gleno riceverà laCarceri del consiglio regionaleLombardia. Ad annunciare l’“ispezione“ è stata Alessia Villa (fratelli d’Italia), presidente, in occasione dell’audizione dell’associazionee Territorio, realtà che da oltre 40 anni opera in via Gleno.