Ruba Suv e pistola, ma finisce fuori strada (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha Rubato un Suv e un revolver con tanto di munizioni da un garage di Porretta, poi è finito fuori strada, si è allontanato e ha tentato di Rubare una seconda auto a Vergato, dove però si è conclusa la sua corsa con un paio di manette ai polsi. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vergato hanno arrestato un 24enne dell'Est con le accuse di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e di munizioni, ricettazione e tentato furto aggravato. È successo nel cuore della notte, verso le 4.30, quando un cittadino ha telefonato al 112 e ha riferito all'operatore della centrale di avere sorpreso una persona all'interno della sua autovettura lasciata in sosta in strada.

