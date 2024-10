.com - Roma, al via il nuovo corso di Birdwatching presso l’Oasi Lipu di Ostia

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il, o osservazione degli uccelli, è un’attività che ha guadagnato sempre più popolarità negli ultimi anni, attirando persone di ogni età. Non solo appassionati ed esperti ma anche semplici amanti della natura rea cui qualche star della musica come Paul McCartney e Mick Jagger., al via ildidiLa bellezza delrisiede nella semplicità: armati di un binocolo e di una guida agli uccelli, si può trascorrere una giornata immersi nella natura, osservando la vita aviaria nei suoi contesti più naturali. Tanti gli appassionati e proprio per loro dal 26 ottobre inizia ildidi