Patologie rare e sconosciute: il Rotary manda il chirurgo pediatrico Vittoria Campanella dei Riuniti in Vietnam (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono in partenza i medici del progetto Rotary For Children organizzato da un gruppo di club del Distretto 2120 del Rotary International.Il 31 ottobre prossimo, il dott. Sabino Montenero, dirigente medico di ruolo presso U.O. Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione del presidio Foggiatoday.it - Patologie rare e sconosciute: il Rotary manda il chirurgo pediatrico Vittoria Campanella dei Riuniti in Vietnam Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono in partenza i medici del progettoFor Children organizzato da un gruppo di club del Distretto 2120 delInternational.Il 31 ottobre prossimo, il dott. Sabino Montenero, dirigente medico di ruolo presso U.O. Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione del presidio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patologie rare e sconosciute: il Rotary manda il chirurgo pediatrico Vittoria Campanella dei Riuniti in Vietnam - Partirà per il Vietnam per una esperienza presso l’Ho Chi Min Children Hospital 2 dove lavoreranno soprattutto su patologie rare e sconosciute al mondo occidentale. (foggiatoday.it)

In tre anni, un milione di Italiani costretti a spostarsi dal Sud al Nord per le cure mediche - Sono pazienti che hanno deciso di muoversi dalla loro regione per raggiungerne altre con più strutture e servizi. Affrontano difficoltà serie per i costi di viaggio e alloggio e per il senso di abband ... (vanityfair.it)

End Polio Now, sabato a Sassari raccolta fondi del Rotary Silki - Sassari. Il Rotary Club Sassari Silki con il Rotaract Sassari Silki Uniss sostengono il progetto globale del Rotary International End Polio Now l’iniziativa che mira all’eradicazione della poliomielit ... (sassarinotizie.com)

Rotary Club: la Giornata mondiale della Polio - Il 24 ottobre il Club di Todi celebra la giornata promossa dal Rotary International, per il progetto di eradicazione totale della poliomielite ... (iltamtam.it)