Maltempo, allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna (Di sabato 26 ottobre 2024) La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque regioni. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le Scuole, invitando anche aziende ed enti allo smart working e chiedendo ai cittadini di limitare gli spostamenti. Nuovo ordine di evacuazione a San Lazzaro Tg24.sky.it - Maltempo, allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Protezione civile ha dichiarato l’in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque. Il Comune di, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le, invitando anche aziende ed enti allo smart working e chiedendo ai cittadini di limitare gli spostamenti. Nuovo ordine di evacuazione a San Lazzaro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna. LIVE - La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque regioni. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le scuole, invitando anche aziende ed enti allo ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 ottobre : le regioni a rischio - Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla. Nuove precipitazioni previste nell'ovest dell'Emilia Romagna.Continua a leggere (Fanpage.it)

Maltempo - allerta arancione in quattro regioni. Scuole chiuse a Bologna. LIVE - La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le scuole, invitando anche aziende ... (Tg24.sky.it)

Maltempo sull’Italia - oggi allerta arancione in 4 regioni - (Adnkronos) – Il maltempo non lascia l'Italia. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi, 25 ottobre, l'allerta… L'articolo Maltempo sull’Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)