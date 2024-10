Quotidiano.net - M5S, Beppe Grillo attacca Conte: “Rivendico il diritto a estinguere il Movimento”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Nuovo capitolo nella guerra interna al M5S trae Giuseppeche, giustifica il mancato rinnovo del contratto da 300mila euro al co-fondatore delcon il “venir meno della funzione comunicativa”. Non si è fatta attendere la replica del comico che in un video avverte "non voglio assolutamente fare casino" mamporaneamente: "da creatore delil mioall'estinzione del". Nel video, pubblicato dasul suo blog con l’eloquente titolo 'compostabile!', il comico replica anche al presidente, che definisce il mago di Oz. (FRAME VIDEO) "Io non voglio assolutamente fare casino o meno, ioda creatore delil mioall'estinzione del