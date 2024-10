LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 6-7, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: match surreale, lo vince l’americana (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Dolehide b. Bronzetti 6-3, 3-6, 7-6(9)! Largo lo smash tutt’altro che impossibile dell’azzurra, che deve arrendersi dopo 3 ore di partita. 9-10 In rete il lungoriga di dritto di Lucia. match point USA (3°). 9-9 Non risponde di rovescio Dolehide. Chissà se e quando questo tie-break decisivo avrà una conclusione! Incredibile! 8-9 Clamoroso dritto anomalo dal centro di Dolehide. match point (2°). 8-8 MAMMA MIA! Doppio fallo!! Incredibile. 7-8 E allora, dopo quattro match point annullati da campionessa da Dolehide, ecco che il dritto di Lucia si ferma in rete. Serve per chiudere l’USA. 7-7 Si gira di dritto e risponde vincente l’americana. Ci ripetiamo, match FOLLE! 7-6 Dritto difensivo non impossibile messo in rete dall’americana. match POINT (4°), serve Lucia. 6-6 Incredibile amici. Altro vincente di dritto di Dolehide. Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 6-7, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: match surreale, lo vince l’americana Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:03b.6-3, 3-6, 7-6(9)! Largo lo smash tutt’altro che impossibile dell’azzurra, che deve arrendersi dopo 3 ore di partita. 9-10 In rete il lungoriga di dritto di Lucia.point USA (3°). 9-9 Non risponde di rovescio. Chissà se e quando questo tie-break decisivo avrà una conclusione! Incredibile! 8-9 Clamoroso dritto anomalo dal centro dipoint (2°). 8-8 MAMMA MIA! Doppio fallo!! Incredibile. 7-8 E allora, dopo quattropoint annullati da campionessa da, ecco che il dritto di Lucia si ferma in rete. Serve per chiudere l’USA. 7-7 Si gira di dritto e rispondente. Ci ripetiamo,FOLLE! 7-6 Dritto difensivo non impossibile messo in rete dalPOINT (4°), serve Lucia. 6-6 Incredibile amici. Altronte di dritto di

