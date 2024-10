Lazio, Marusic: “Spero di rimanere qui ancora tanti anni” (Di sabato 26 ottobre 2024) “In Italia mi sento a casa, sono anche vicino a Belgrado. Amo il clima e la cucina, mi piace vivere a Roma insieme alla mia famiglia e Spero di rimanere qui ancora per tanti anni. Genoa? Sarà difficile batterli, giochiamo contro una squadra che ha bisogno di punti per la classifica però noi giochiamo in casa e vogliamo regalare ai tifosi un’altra vittoria“. Parole di Adam Marusic, difensore della Lazio, in vista della sfida contro il Genoa ai canali ufficiali del club biancoceleste. Il difensore montenegrino si appresta a toccare quota 280 presenze con il club di Lotito: “Lavoro ogni giorno per questa maglia, cerco sempre di dare il massimo. Tutti gli allenatori che ho avuto dal 2017 a oggi mi hanno aiutato a migliorare, sono orgoglioso di queste 280 presenze e Spero di poterne collezionare tante altre“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “In Italia mi sento a casa, sono anche vicino a Belgrado. Amo il clima e la cucina, mi piace vivere a Roma insieme alla mia famiglia ediquiper. Genoa? Sarà difficile batterli, giochiamo contro una squadra che ha bisogno di punti per la classifica però noi giochiamo in casa e vogliamo regalare ai tifosi un’altra vittoria“. Parole di Adam, difensore della, in vista della sfida contro il Genoa ai canali ufficiali del club biancoceleste. Il difensore montenegrino si appresta a toccare quota 280 presenze con il club di Lotito: “Lavoro ogni giorno per questa maglia, cerco sempre di dare il massimo. Tutti gli allenatori che ho avuto dal 2017 a oggi mi hanno aiutato a migliorare, sono orgoglioso di queste 280 presenze edi poterne collezionare tante altre“.

