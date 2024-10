La bella storia di Giovanni, si sveglia dal coma e sposa in ospedale la sua Patrizia (Di sabato 26 ottobre 2024) Un po’ di tempo fa vi avevamo raccontato la storia di Luciano D’Amato che nel 2019 si è risvegliato dal coma dopo un brutto incidente, ma rimanendo bloccato a 39 anni fa quando aveva 24 anni. Questa volta vi parliamo di un’altra storia simile, di un uomo che si è risvegliato dal coma e non ha voluto perdere altro tempo, sposando la sua amata che è stata al suo fianco in ospedale per 2 mesi. I protagonisti di questa emozionante storia sono Giovanni Fatai e Patrizia Dal Cucina. L’incidente di Giovanni Il 23 agosto Giovanni fu coinvolto in un incidente di lavoro, quando fu investito da un ritorno di fiamma mentre stava rifornendo di carburante la pompa alimentata da un motore a scoppio, destinata a travasare l’acqua dalle autocisterne ai depositi di acquedotti e piscine. Un incidente molto grave, che gli provocò ustioni sul 60% del corpo e che ha rischiato seriamente di ucciderlo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Un po’ di tempo fa vi avevamo raccontato ladi Luciano D’Amato che nel 2019 si è rito daldopo un brutto incidente, ma rimanendo bloccato a 39 anni fa quando aveva 24 anni. Questa volta vi parliamo di un’altrasimile, di un uomo che si è rito dale non ha voluto perdere altro tempo,ndo la sua amata che è stata al suo fianco inper 2 mesi. I protagonisti di questa emozionantesonoFatai eDal Cucina. L’incidente diIl 23 agostofu coinvolto in un incidente di lavoro, quando fu investito da un ritorno di fiamma mentre stava rifornendo di carburante la pompa alimentata da un motore a scoppio, destinata a travasare l’acqua dalle autocisterne ai depositi di acquedotti e piscine. Un incidente molto grave, che gli provocò ustioni sul 60% del corpo e che ha rischiato seriamente di ucciderlo.

Ustionato gravemente e dopo due mesi di coma si sposa in ospedale - la straordinaria storia d’amore di Giovanni e Patrizia - Pisa, 26 ottobre 2024 – “Mi chiede perché sono così felice. E io gli rispondo che stiamo vivendo, insieme, la nostra seconda opportunità”. La voce di Patrizia non è incrinata dall’emozione, semmai è sopraffatta da quel senso di speranza che va al ... (Lanazione.it)

