Gaeta.it - Impatti dell’allerta meteo sulle elezioni regionali in Liguria: seggi alternativi pronti a Genova e Savona

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A pochi giorni dallein, i cittadini si trovano a dover affrontare nuove misure di precauzione a causa di un’allertache preannuncia piogge intense. Le autorità comunali e provinciali hanno già predispostoin diverse aree per garantire la sicurezza degli elettori e il regolare svolgimento delle votazioni. Questo articolo esplora le decisioni prese dalle prefetture e l’impatto che queste condizionirologiche possono avere sul processo elettorale. Misure di precauzione a, cuore pulsante della, è sotto una particolare attenzione a causa della previsione di maltempo. I plessi scolastici che fungono daelettorali sono stati identificati come “monitorati”. Questo significa che, in caso di allagamenti o condizioni avverse, verranno sostituiti con sedi alternative.