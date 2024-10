Ilrestodelcarlino.it - Il colpo del finto maresciallo: spariti gioielli per 100mila euro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Rimini, 26 ottobre 2024 – Truffe ai danni degli anziani:daa Santarcangelo. Questa volta è andata però male al malvivente, che è stato denunciato. Nella tarda serata del 22 ottobre, all’altezza del casello autostradale di Anagni, una Fiat 500X con tre persone a bordo ha destato sospetti per l’atteggiamento nervoso degli occupanti e i numerosi precedenti di polizia. Gli agenti della Polizia Autostradale hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito del veicolo. Durante l’ispezione, sotto il sedile posteriore dell’auto, è stata scoperta una borsa contenente monili in oro per un valore complessivo di circa. L’intuizione degli agenti si è rivelata quindi corretta, permettendo di risalire all’ennesimo raggiro ai danni di un’anziana signora, una 94enne residente a Santarcangelo di Romagna.