I genitori di Nicolò Fraticelli tiktoker suicida a 21 anni | Il resto del mondo lo giudicava dicevano che fingeva

(Di sabato 26 ottobre 2024) Silvano è il padre dia 21. La sua morte risale al 16 ottobre scorso. «L’ultimo video che c’è sul profilo l’ha girato tre ore prima del tragico gesto. Siamo usciti insieme in scooter, abbiamo visto Roma. Sembrava sereno», dice oggi al Messaggero. È nei reel che il ragazzo ha raccontato la sua disperazione: «Non ce la faccio più. Devo ammettere di essere una persona sola, che in questo momento sta soffrendo molto». La mamma e il papà hanno provato ad aiutarlo in tutti i modi: «Non era solo. Aveva una psicologa e una psichiatra. Era seguito, monitorato dall’età dei 16, non c’era nulla di superficiale o lasciato al caso. Dal momento in cui abbiamo capito le sue fragilità abbiamo fatto tutto il possibile, investendo energie e tempo». La sofferenza mentale La madre Chiara spiega che il figlio «era un ragazzo intelligente, complesso.