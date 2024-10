Oasport.it - F1 oggi, GP Messico 2024: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma, differita su TV8

(Di sabato 26 ottobre 2024), sabato 26 ottobre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP del, round del Mondialedi F1. Sul tracciato centroamericano si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 19.30 E 23.00 Si girerà in condizioni molto particolari. Si è a circa 2300 metri oltre il livello del mare e la diversa densità dell’aria andrà a incidere sul bilanciamento delle vetture. Le monoposto, infatti, dovranno girare con assetti carichi per evitare di risentire di un background in cui la minimizzazione della resistenza all’avanzamento è caratteristica spiccata.