Crac Moncaro | aperta la liquidazione giudiziale per il colosso marchigiano del vino Ma la vendemmia può continuare

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un profondo rosso da 38,8 milioni di euro di debiti. Con questa premessa il tribunale di Ancona ha dichiarato, con sentenza n. 95/2024,ladella Terre Cortesi –Società Cooperativa Agricola (AN), con sede a Montecarotto, la principale cantina marchigiana con oltre 600 soci, 930 ettari di vigneti che conferiscono uve di cui 120 ettari di proprietà. Nella stessa sentenza, sono stati nominati come giudice delegato Giuliana Filippello e come curatori giudiziari Fabio Pettinato, Marcello Pollio e Salvatore Sanzo che hanno accettato l’incarico ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio.