Cep , a chi ci dobbiamo rivolgere per questo degrado? Striscia la notizia? (Di sabato 26 ottobre 2024) San Giovanni apostolo(ex cep) topi scorrazzano in tutta tranquillità nei bidoni dell immondizia.siamo in via Pietro dell aquila, Ci sono talmente tanti topi da essersi creata una voragine nel muro della carreggiata, evidentemente il nido.. e nessuno fa nulla.. a chi dobbiamo rivolgerci per Palermotoday.it - Cep , a chi ci dobbiamo rivolgere per questo degrado? Striscia la notizia? Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) San Giovanni apostolo(ex cep) topi scorrazzano in tutta tranquillità nei bidoni dell immondizia.siamo in via Pietro dell aquila, Ci sono talmente tanti topi da essersi creata una voragine nel muro della carreggiata, evidentemente il nido.. e nessuno fa nulla.. a chirivolgerci per

