Beyoncé sostiene Harris per USA 2024

Beyoncé sostiene la vicepresidente Kamala Harris per USA 2024. A dieci giorni dalle elezioni presidenziali, numerose star americane sono scese in campo al fianco di Harris.

USA 2024: Beyoncé sostiene Harris

Dopo Bruce Springsteen anche Beyoncé scende al fianco della vicepresidente Kamala Harris nella sua campagna per le elezioni presidenziali di novembre.

Beyoncé al comizio per sostenere Kamala Harris : «Sono qui come madre» - A undici giorni delle votazioni per il presidente degli Stati Uniti, la cantante è salita sul palco di Houston, la sua città natale, per supportare la candidata democratica: «Mi preoccupa il mondo in cui vivranno i nostri figli. L’America ha bisogno ... (Vanityfair.it)

Usa 2024 - Beyoncé appoggia Kamala Harris e sfida Trump : «L’America ha bisogno di una nuova canzone» – Il video - «Sono qui non come una celebrity, ma come una madre». È iniziato così il discorso di Beyoncé sul palco di Houston, in Texas, dove la popstar americana è intervenuta per la prima volta in carne e ossa al fianco di Kamala Harris, candidata dei ... (Open.online)

Beyonce' a Houston per Harris - 'abbiamo bisogno di lei' - "Sono qui non come una celebrity ma come una madre". Questo l'esordio di Beyonce' sul palco di Houston a sostegno di Kamala Harris. "Lei sta lavorando per ciò di cui il Paese ha bisogno adesso. Noi abbiamo bisogno di voi" ha detto la star sul palco ... (Quotidiano.net)

Usa 2024 - dopo Eminem c’è Bruce Springsteen : E ora Kamala Harris aspetta Beyoncé – Il video - Dopo Eminem a Detroit, ieri è stata la serata di Bruce Springsteen. «The Boss» è salito sul palco di Atlanta per esprimere il suo sostegno alla candidata dem Kamala Harris alle prossime elezioni Usa 2024. «Donald Trump corre per diventare un ... (Open.online)