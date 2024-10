Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre 2024: Hope continua a fantasticare su Thomas, Brooke rivuole Ridge

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Afervono i preparativi per la trasferta romana. Un viaggio che vedràimpegnati fianco a fianco di una città tra le più romantiche del mondo, soprattutto per chi arriva da lontano. Il legame ‘proibito’ tra i due, insieme ai ‘ritrovati sentimenti diper, è al centro delle puntate della prossima settimana. Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 28a sabato 2Lunedì 28: Taylor si confida con Steffy La conclusione del litigio tra Taylor eha lasciato quest’ultima con l’amaro in bocca perchè teme che(Thorsten Kayte) si faccia manipolare dache ha tutto l’interesse a metterla in cattiva luce.