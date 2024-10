Gaeta.it - Violenza giovanile a Napoli: accoltellato un minorenne a Secondigliano, nuova allerta sociale

, un'altra pagina triste della cronaca cittadina si scrive a, dove un episodio diha colpito ancora una volta il mondo. Il fatto, che ha suscitato preoccupazione in tutta la comunità, è avvenuto in via Delle Galassie. Questa notizia è stata riportata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando le crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'uso di armi da parte dei minorenni. L'incidente si inserisce in un contesto più ampio di sfide sociali e comportamentali che molti giovani devono affrontare oggi. Il fatto: un accoltellamento sotto gli occhi di tutti L'episodio è accaduto intorno alle 21, quando un ragazzo è statoda un suo coetaneo.