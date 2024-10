Valentina Sergi, chi era la pallavolista di 33 anni morta: il malore sotto la doccia, compagne di squadra sotto choc (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lutto nel mondo dello sport salentino per la morte di Valentina Sergi, 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica (squadra che milita nel campionato femminile di serie C) stroncata Leggo.it - Valentina Sergi, chi era la pallavolista di 33 anni morta: il malore sotto la doccia, compagne di squadra sotto choc Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lutto nel mondo dello sport salentino per la morte di, 33, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica (che milita nel campionato femminile di serie C) stroncata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malore sotto la doccia : muore a 33 anni la pallavolista salentina Valentina Sergi - Lutto nel mondo dello sport salentino per la morte di Valentina Sergi , 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica (squadra che milita nel campionato femminile di serie C) stroncata da un malore mentre faceva la doccia . La donna ... (Gazzettadelsud.it)

Torre San Giovanni - la pallavolista Valentina Sergi morta per malore improvviso a 33 anni mentre faceva la doccia - Il fidanzato l'ha trovata senza vita nell'appartamento, inutili i soccorsi La pallavolista Valentina Sergi è morta a soli 33 anni per un malore improvviso a Torre San Giovanni, marina di Ugento, in Puglia. La giovane stella dell'Astra Volley di ... (Ilgiornaleditalia.it)

Malore sotto la doccia : muore a 33 anni la pallavolista salentina Valentina Sergi - Lutto nel mondo dello sport salentino per la morte di Valentina Sergi, 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica (squadra che milita nel campionato femminile di serie C) stroncata da un malore mentre faceva la doccia. La donna ... (Sportface.it)

“Ha avuto un malore sotto la doccia” : dramma nel volley - morta Valentina Sergi. Aveva 33 anni - La comunità pallavolistica salentina è in lutto per la morte di Valentina Sergi, giocatrice di 33 anni dell’Astra Volley di Presicce-Acquarica, trovata senza vita giovedì 24 ottobre nel suo appartamento. L’atleta, originaria di Torre San Giovanni, ... (Ilfattoquotidiano.it)