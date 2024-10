Lapresse.it - Udinese-Cagliari 2-0, Lucca e Davis portano a 16 punti i friulani

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ha battuto per 2-0 ilnell’anticipo della 9a giornata di Serie A. Allo stadio Friuli, la compagine bianconera colpisce con un gol per tempo di. Con questa vittoria, l’aggancia momentaneamente la Juventus al terzo posto in classifica con 16mentre ilresta inchiodato a quota 9. Parte meglio l’che nel primo tempo attacca e crea tante occasioni. L’aggressività dei bianconerimette in difficoltà i sardi, che restano anche in 10 a causa di un doppio giallo a Makoumbou per due interventi rudi su Payero. L’sblocca il risultato meritatamente al 38? con un imperioso colpo di testa del bomber Lorenzosu cross dalla trequarti di Kamara. Nulla da fare per l’ex di turno Scuffet.