Traffico Roma del 25-10-2024 ore 11:30 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luceverde Roma di nome trovati dalla redazione Un incidente alla lettera il Traffico in via del Casaletto nei pressi di largo Alberto pepere al Ostiense chiuso nell’area del Gazometro via del Commercio Per la dodicesima edizione del macfer Roma un appuntamento con l’innovazione la creatività e la scoperta Il tutto si concluderà domenica prossima mentre nel quartiere della Vittoria è chiuso Monte Zebio tra via Achille Papa e via Antonio Cantore verso Piazza Mazzini è in pieno svolgimento lo street for kids manifestazione dedicata ai percorsi scolastici per bambini Il termine previsto per il 18 è aperta poi il Traffico via vilfredo Pareto precedentemente chiusa per un albero sulla carreggiata riaperta anche via Ermanno Wolf Ferrari i lavori sono terminati E tu invece lo svolgimento fino alle 13 una manifestazione in piazza Santi Apostoli per la mobilizzazione i lavoratori della filiera ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luceverdedi nome trovati dalla redazione Un incidente alla lettera ilin via del Casaletto nei pressi di largo Alberto pepere al Ostiense chiuso nell’area del Gazometro via del Commercio Per la dodicesima edizione del macferun appuntamento con l’innovazione la creatività e la scoperta Il tutto si concluderà domenica prossima mentre nel quartiere della Vittoria è chiuso Monte Zebio tra via Achille Papa e via Antonio Cantore verso Piazza Mazzini è in pieno svolgimento lo street for kids manifestazione dedicata ai percorsi scolastici per bambini Il termine previsto per il 18 è aperta poi ilvia vilfredo Pareto precedentemente chiusa per un albero sulla carreggiata riaperta anche via Ermanno Wolf Ferrari i lavori sono terminati E tu invece lo svolgimento fino alle 13 una manifestazione in piazza Santi Apostoli per la mobilizzazione i lavoratori della filiera ...

