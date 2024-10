Storie di resilienza al Sinodo dello sport: atleti rifugiati raccontano la loro esperienza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incontro speciale si è tenuto a Palazzo San Calisto, sede di Athletica Vaticana, dove atleti rifugiati, paralimpici e olimpici hanno condiviso le loro Storie di resilienza, speranza e successo. Sotto la guida del Papa, il Sinodo dello sport ha celebrato il concetto di “camminare insieme”, facendo eco alle esperienze di coloro che, tra difficoltà e sofferenza, non hanno mai smesso di sognare e combattere per un futuro migliore. Lo sport come strumento di trasformazione La cerimonia ha visto la partecipazione di atleti che hanno raccontato le loro esperienze di vita, legate profondamente alle sfide affrontate. Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco ai Mondiali di Parigi, ha condiviso le difficoltà incontrate dopo aver subito un incidente che l’ha reso disabile. Gaeta.it - Storie di resilienza al Sinodo dello sport: atleti rifugiati raccontano la loro esperienza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incontro speciale si è tenuto a Palazzo San Calisto, sede di Athletica Vaticana, dove, paralimpici e olimpici hanno condiviso ledi, speranza e successo. Sotto la guida del Papa, ilha celebrato il concetto di “camminare insieme”, facendo eco alle esperienze di coche, tra difficoltà e sofferenza, non hanno mai smesso di sognare e combattere per un futuro migliore. Locome strumento di trasformazione La cerimonia ha visto la partecipazione diche hanno raccontato leesperienze di vita, legate profondamente alle sfide affrontate. Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco ai Mondiali di Parigi, ha condiviso le difficoltà incontrate dopo aver subito un incidente che l’ha reso disabile.

