Lanotiziagiornale.it - Report non è ancora cominciato, ma è già gara a sparare contro il programma di Ranucci

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non èandata in onda la prima puntata, ma già si è aperto il tiro al piccione sulla nuova stagione di “”, by Sigfrido. Tacendo del nuovo terremoto scatenato tra le mura del ministero della Cultura solo con le anticipazioni deld’inchiesta – che ha determinato le dimissioni del capo di gabinetto del ministro Alessandro Giuli, Francesco Spanu, e lo scoppio della faida interna a Fratelli d’Italia -, la puntata della trasmissione di Rai3 in onda domani ha acceso l’intero Parlamento. Gasparri: pronti a denunciare Ieri a sbraitarela messa in onda dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni dell’ex governatore ligure, Giovanni Toti, a urneaperte (in Liguria si vota anche lunedì prossimo), l’immancabile senatore Maurizio Gasparri, che ha parlato di “un atto illegale” e che ha invocato il blocco della puntata.