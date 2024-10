Premier League 2024/25, il Nottingham vince ancora: Leicester battuto 3-1 in trasferta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Nottingham Forest vince e convince anche nella nona giornata di Premier League. Dopo aver battuto 1-0 il Crystal Palace, gli uomini di Espirito Santo superano in trasferta con il risultato di 3-1 il Leicester e salgono così a quota 16 punti in classifica con 11 gol fatti e 7 subiti. Al 16? Yates porta in vantaggio gli ospiti, ma l’eterno Vardy pareggia al 23?. Il primo tempo si chiude sull’1-1, ma ad inizio ripresa è Wood a scatenarsi con una doppietta tra il 47? e il 60? che di fatto chiude i giochi. Si ferma così la striscia di due vittorie consecutive del Leicester, che aveva battuto Southampton e Bournemouth. Si complica la classifica delle Foxes, che hanno 9 punti e occupano la quattordicesima posizione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) IlForeste conanche nella nona giornata di. Dopo aver1-0 il Crystal Palace, gli uomini di Espirito Santo superano incon il risultato di 3-1 ile salgono così a quota 16 punti in classifica con 11 gol fatti e 7 subiti. Al 16? Yates porta in vantaggio gli ospiti, ma l’eterno Vardy pareggia al 23?. Il primo tempo si chiude sull’1-1, ma ad inizio ripresa è Wood a scatenarsi con una doppietta tra il 47? e il 60? che di fatto chiude i giochi. Si ferma così la striscia di due vittorie consecutive del, che avevaSouthampton e Bournemouth. Si complica la classifica delle Foxes, che hanno 9 punti e occupano la quattordicesima posizione.

