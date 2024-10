Lanazione.it - Pericolo allagamenti stradali. Aumenta la pulizia delle caditoie. Manutenzione ogni due settimane

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 25 ottobre 2024 - L’arrivo dell’autunno porta novità nel sistema dipresenti in città. Le prime precipitazioni forti non hanno causato pesanti criticità o gravi, ma l’amministrazione vuole evitare qualsiasi rischio. «C’è un’importante novità che riguarda ledella nostra città – spiega il Comune – in sofferenza soprattutto a causa della stagionale caduta del fogliame. Il cambiamento, con effetto immediato, riguarda la cadenza con cui verrà effettuata la loro accurata, finora effettuata una volta al mese. Adesso,15 giorni, una ditta specializzata provvederà alla, al fine di evitare i possibilicausati dalle piogge inusuali legate al cambiamento climatico. Gli effetti saranno visibili e l’impatto sarà immediato».